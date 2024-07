B. Sanderson évoque le JDR de Roshar

Par Glaurung, le lundi 29 juillet 2024 à 22:11:06

Lors d'un entretien avec le site Polygon, l'auteur a dévoilé l'histoire de la première aventure pour le jeu de rôle dans l'univers de Roshar.

Lorsqu'il a commencé à travailler avec Brotherwise Games sur cette aventure, l'auteur en a profité pour s'attaquer aux trous dans la narration de sa série. Il a donc résolu un mystère du premier tome de la saga, La Voie des Rois, qui a de grandes implications sur le cinquième tome, en anglais Wind and Truth et qui sortira dans cette langue en décembre.

Plus précisément (attention, spoilers, forcément ) : l'aventure revient sur Taln, et sa lame d'honneur égarée peu après la première apparition du personnage dans la série. C'est sur ce point que revient l'aventure qui entraînera les joueurs à travers tout Roshar pour retrouver cette arme. Sanderson a simplifié le travail de Brotherwise Games en leur donnant de nombreuses informations sur son univers qui n'ont pas encore été publiées dans les romans.

Le Kickstarter pour ce jeu sera lancé le 6 août, de même qu'une version beta des règles et un premier niveau permettant aux joueurs et game masters de procéder aux réglages. La version reliée de l'aventuree sortira en 2025, ainsi que le Stormlight Roleplaying Game Handbook et le World Guide.

