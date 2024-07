Une 2e bande-annonce pour le nouveau Hellboy

Par Ivy, le lundi 29 juillet 2024 à 20:00:38

Le quatrième film (et deuxième reboot) de la franchise, écrit par Mike Mignola et Chris Golden, et réalisé par Brian Taylor, nous avait déjà offert un premier aperçu au début du mois.

Dans cette nouvelle bande-annonce dévoilée au Comic Con, on retrouve comme il se doit le héros incarné par Jack Kesy, accompagné de Bobbie Jo Song (Adeline Rudolph) et Tom Ferrel (Jefferson White), dans une ambiance très film d'horreur. Rappelons le synopsis de Hellboy : The Crooked Man, tiré du comics éponyme : coincés dans les Appalaches rurales des années 1950, Hellboy et un agent débutant du BPRD découvrent une petite communauté hantée par des sorcières, dirigée par un démon local ayant un lien troublant avec le passé d'Hellboy : l'Homme tordu.

Le trailer ne spécifie pas de date de sortie, on devra donc se contenter de savoir que c'est pour "bientôt".

