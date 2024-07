Fourth Wing livre de l’année pour BookTok

Par Ivy, le vendredi 26 juillet 2024 à 15:46:35

Vous avez sans doute entendu parler du phénomène BookTok, mais saviez-vous qu'il avait donné naissance, l'an passé, à un prix littéraire pour l'Irlande et le Royaume-Uni ?

Parmi les ouvrages présélectionnés par un jury, le roman Fourth Wing de l'Américaine Rebecca Yarros a emporté les faveurs dans la catégorie internationale. Ce n'est pas une surprise, sachant que BookTok est pour beaucoup dans le succès du livre. En tout, 82 000 utilisateurs et utilisatrices de TikTok ont participé au vote.

Il y a quelques jours, on apprenait que le projet d'adaptation TV du roman avait trouvé sa scénariste-productrice en la personne de Moira Walley-Beckett.

