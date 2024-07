Fourth Wing a trouvé sa scénariste-productrice

Par Ivy, le mardi 23 juillet 2024 à 19:44:20

Dès sa parution, le livre de Rebecca Yaros avait attiré l’œil des producteurs, et c'est finalement Amazon MGM Studios qui en avait acquis les droits.

L'adaptation TV est désormais sur les rails, avec le recrutement de Moira Walley-Beckett comme showrunner. Scénariste et productrice, la Canadienne est surtout connue pour son travail sur la série Breaking Bad, qui lui a valu plusieurs récompenses, notamment trois Emmy Awards et un Golden Globe.

Pour qui ne connaîtrait pas, Fourth Wing s'est imposé en 2023 comme l'un des romans incontournables de la vague romantasy. Il fait partie du cycle The Empyrean, en cours de publication, dont le troisième tome paraîtra l'an prochain.

Discuter de Fourth Wing sur le forum

Source