Un beau livre pour Arcane

La série télévisée d'animation prenant place dans l'univers du jeu vidéo League of Legends va avoir droit à un joli bouquin.

Les visuels de ce livre illustrent cette brève. Vous trouverez ci-dessous la communication faite autour de cette œuvre. La date de sortie de la version française, chez Mana Books, n'a pas encore été communiquée.

Cet automne, Riot Games, Fortiche, Melcher Media, Insight Edition et Mana Books unissent leurs forces pour publier L’art et la création de Arcane, un recueil sur l’art et les origines narratives de la série animée primée aux Emmy Awards, basée sur League of Legends, et créée par Riot Games et la célèbre maison d'animation Fortiche Productions.



Écrit par Elisabeth Vincentelli (The New York Times, ABBA Treasures), L’art et la création de Arcane est une chronique de l'art insufflé dans les saisons une et deux d'Arcane, menant la série à une acclamation de la critique, un engouement des fans, et devenant la première série en streaming à remporter l'Emmy Award pour la Meilleure Série Animée.



Prévu pour une sortie à l'automne, le livre comprend des œuvres d'art jamais vues auparavant et des entretiens approfondis avec les forces créatives de la série, y compris les co-créateurs d'Arcane, Christian Linke et Alex Yee, les chefs de studio de Fortiche, et les directeurs de supervision Pascal Charrue et Arnaud Delord.



Le livre comprend des conceptions préliminaires montrant comment les personnages ont évolué visuellement, de magnifiques visuels des décors, et des entretiens avec plus de 20 animateurs clés, scénaristes, réalisateurs, artistes, concepteurs de jeux, musiciens et autres créateurs.



L’art et la création de Arcane sera également accompagné d'une mine d'extras in-world.



L’édition incluera une affiche de Jinx, une carte amovible de Piltover, un plan in-world, une lettre de Vander, des dépliants présentant du contenu des saisons une et deux, et plus encore.