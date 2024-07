Patrick Stewart en mode barbare

Par Ivy, le vendredi 12 juillet 2024 à 18:40:14

L'iconique interprète du capitaine Jean-Luc Picard et du professeur Xavier jouera dans l'adaptation de Barbaric pour Netflix .

Le comics publié par Vault Comic se déroule dans un univers médiéval fantasy et mêle violence gonzo et humour. On y suit l'épopée d'Owen, un barbare condamné à faire le bien, accompagné de sa hache parlante et assoiffée de sang. Patrick Stewart prêtera sa voix à cette dernière, tandis qu'Owen sera incarné par Sam Claflin (Hunger Games). Le scénario sera signé Sheldon Turner et Michael Bay est pressenti à la réalisation.

Le tome 1 de Barbaric, écrit par Michael Moreci et illustré par Nathan Gooden, est disponible depuis peu en français chez Urban Comics .

Discuter de Barbaric sur le forum

Source