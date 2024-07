Le nouveau roman de Lev Grossman déjà adapté

Par Glaurung, le mercredi 10 juillet 2024 à 22:02:38

L’œuvre à venir de l'auteur des Magiciens va rejoindre le petit cercle des livres dont l'adaptation est lancée avant même leur sortie.

Lionsgate Television et 3 Arts Entertainment ont donc acquis de manière préventive les droits pour cette relecture du mythe arthurien. La recherche d'un showrunner pour porter cette adaptation aux côtés de Lev Grossman lui-même et d'Erwin Stoff est actuellement en cours. Grossman et Stoff ont déjà travaillé ensemble précédemment, sur un projet d'adaptation du roman pour enfants The Silver Arrow qui n'a finalement pas abouti. L'expérience leur ayant plu, ils sont heureux de se retrouver sur ce projet.

De son côté, le roman The Bright Sword sortira le 16 juillet.

