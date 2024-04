De nouvelles têtes pour The Witcher saison 4

Par Ivy, le mercredi 3 avril 2024 à 18:32:37

Liam Hemsworth ne sera pas le seul petit nouveau à rejoindre The Witcher pour la saison 4.

Trois acteurs viennent ainsi s'ajouter au casting déjà annoncé par Netflix , composé d'Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey et Laurence Fishburne. Il s'agit tout d'abord de Sharlto Copley (District 9, Elysium, Chappie), qui incarnera le chasseur de têtes Leo Bonhart, présent dans la saga littéraire d'Andrzej Sapkowski. James Purefoy (Chevalier, Rome, Sex Education) se glissera dans le costume de Skellen, un espion de haut rang et conseiller à la cour d'Emhyr, qui apparaît également dans les livres. Enfin, on retrouvera Danny Woodburn (Seinfeld, Monk, Bones) dans le rôle de Zoltan, un personnage nain très apprécié des fans, que ce soit dans les livres ou dans les jeux vidéo.

La production de la saison 4 de The Witcher commencera ce printemps.

