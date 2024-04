Les nominations des Hugo Awards 2024

Par Ivy, le lundi 1 avril 2024 à 19:58:21

Les organisateurs de la 82e World Science Fiction Convention, qui aura lieu à Glasgow, ont dévoilé la liste des œuvres et candidats en lice pour 2024.

La sélection a été définie sur la base de 1720 bulletins de vote remplis par les membres des éditions 2023 et 2024 de la convention. La précédente Worldcon ayant eu lieu à Chengdu, on peut noter une présence importante de prétendants chinois parmi les nommés. L'autrice sino-canadienne Xiran Jay Zhao, écartée pour des raisons douteuses l'an passé, a quant à elle vu son éligibilité au Astounding Award du meilleur nouvel écrivain prolongé, à la demande du sponsor du prix. Le vote final sera ouvert au mois d'avril et seuls les membres de la convention 2024 auront la possibilité de se prononcer.

Vous retrouverez ci-dessous les nominations dans les principales catégories, tandis que la sélection complète peut être consultée sur le site de Glasgow 2024.

Best Novel

The Adventures of Amina al-Sirafi, Shannon Chakraborty (Harper Voyager; Harper Voyager UK)

The Saint of Bright Doors, Vajra Chandrasekera (Tordotcom)

Translation State, Ann Leckie (Orbit US; Orbit UK)

Starter Villain, John Scalzi (Tor US; Tor UK)

Some Desperate Glory, Emily Tesh (Tordotcom; Orbit UK)

Witch King, Martha Wells (Tordotcom)

Best Novella

"Seeds of Mercury", Wang Jinkang / 水星播种, 王晋康, traduit par Alex Woodend (Adventures in Space: New Short stories by Chinese & English Science Fiction Writers)

Thornhedge, T. Kingfisher (Tor; Titan UK)

Rose/House, Arkady Martine (Subterranean)

The Mimicking of Known Successes, Malka Older (Tordotcom)

Mammoths at the Gates, Nghi Vo (Tordotcom)

"Life Does Not Allow Us to Meet", He Xi / 人生不相见, 何夕, traduit par Alex Woodend (Adventures in Space: New Short stories by Chinese & English Science Fiction Writers)

Best Novelette

I AM AI, Ai Jiang (Shortwave)

"The Year Without Sunshine", Naomi Kritzer (Uncanny 11-12/23)

"One Man’s Treasure", Sarah Pinsker (Uncanny 1-2/23)

"Ivy, Angelica, Bay", C.L. Polk (Tor.com 12/8/23)

"Introduction to 2181 Overture, Second Edition", Gu Shi /〈2181序曲〉再版导言, 顾适, traduit par Emily Jen (Clarkesworld 2/23)

"On the Fox Roads", Nghi Vo (Tor.com 10/31/23)

Best Short Story

美食三品, 宝树 / "Tasting the Future Delicacy Three Times", Baoshu (银河边缘013:黑域密室 / Galaxy’s Edge Vol. 13: Secret Room in the Black Domain)

"How to Raise a Kraken in Your Bathtub", P. Djèlí Clark (Uncanny 1-2/23)

"The Mausoleum’s Children", Aliette de Bodard (Uncanny 5-6/23)

"The Sound of Children Screaming", Rachael K. Jones (Nightmare 10/23)

"Better Living Through Algorithms", Naomi Kritzer (Clarkesworld 5/23)

"Answerless Journey", Han Song / 没有答案的航程, 韩松, traduit par Alex Woodend (Adventures in Space: New Short stories by Chinese & English Science Fiction Writers)

