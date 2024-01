Le prix Hugo sous le feu de la censure

Par Glaurung, le mercredi 24 janvier 2024 à 19:39:19

La révélation des statistiques des votes concernant les Hugo Awards 2023 a provoqué des accusations dans plusieurs catégories du prix.

En cause : des œuvres normalement éligibles pour cette année ont été disqualifiées sans explication. Citons notamment Babel: Or the Necessity of Violence de R.F. Kuang, grand favori pour la catégorie du meilleur roman, après avoir gagné les prix Nebula et Locus. Le manque de réponse de la World Science Fiction Society (WSFS) a rendu le public perplexe, voire suspicieux.

L'autrice sino-américaine de Babel estime que son roman était davantage indésirable qu'inéligible. Il se pourrait que cette supposée inéligibilité soit due au fait que la Worldcon de 2023 se soit tenue à Chengdu, en Chine : le comité a pu s'autocensurer afin d'éviter de courroucer Pékin.

Babel est l'exemple le plus emblématique, mais ce n'est pas le seul : l'autrice sino-canadienne Xiran Jay Zhao, qui a récemment ouvertement critiqué le gouvernement chinois, a été déclarée inéligible au prix du meilleur nouvel auteur. Elle en a fait part sur le réseau social chinois TikTok, qui a effacé sa publication. De son côté, Neil Gaiman a également demandé des explications sur la disqualification de la série The Sandman...

Le prix Hugo n'en est pas à sa première polémique, cela avait notamment déjà été le cas en 2015.

