L'Université de Rennes organise un séminaire de recherche autour de la saga La Tour de Garde, une double trilogie écrite par Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian.

L'institution lance un appel à textes aux chercheurs et chercheuses, mais aussi à toute personne intéressée par les littératures de l'Imaginaire qui souhaiterait contribuer. Les articles retenus, qui doivent être accessibles au grand public, seront publiés sous forme de monographie par les Forges de Vulcain .

Des précisions concernant les axes de recherche et le calendrier sont disponibles sur le site des Forges de Vulcain .

