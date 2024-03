Décès d’Akira Toriyama

Par Gillossen, le vendredi 8 mars 2024 à 06:08:10

Le célèbre mangaka est décédé d'un hématome sous-dural aigu, à l'âge de 68 ans.

Evidemment, on le connaît pour le succès jamais démenti de Dragon Ball, ou Dr. Slump pour les plus anciens, mais n'oublions pas son travail de character designer pour de nombreux jeux vidéos, dont la saga Dragon Quest ou bien entendu Chrono Trigger. Toriyama avait reçu en 2013 le Prix spécial du 40e Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, et avait été nommé en 2019 chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres par le ministère de la culture.

Eiichiro Oda, le créateur de One Piece, a regretté dans un communiqué la mort « trop précoce » d’Akira Toriyama, qui laisse « un grand vide ». « Penser que je ne le reverrai jamais... Je suis submergé par la tristesse ».

