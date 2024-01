Par Glaurung, le jeudi 11 janvier 2024 à 21:33:15

La réalisatrice de Barbie est revenue sur son projet d'adaptation des romans de C.S. Lewis pour Netflix.

Je suis un petit peu terrorisée parce que j'ai beaucoup de respect pour Narnia , explique-t-elle. J'ai tellement aimé Narnia enfant. En tant qu'adulte, C.S. Lewis est un penseur et un écrivain. Je suis intimidée à l'idée de le faire, je pense que c'est normal de trouver cela intimidant.

Elle trouve cela d'autant plus particulier qu'elle n'est pas Britannique, et compare ce projet à des Américains interprétant Shakespeare : c'est comme si on devait le traiter avec encore plus de soin. Ce n'est pas notre patrie.

Espérons que 2024 nous apporte davantage d'informations sur ces projets d'adaptations !

Discuter du monde de Narnia sur le forum

Source