Un collector pour Les Cités Divines

Par Ivy, le vendredi 17 novembre 2023 à 19:43:29

Le premier tome de la série littéraire créée par Robert Jackson Bennett aura droit à un collector à l'occasion de la parution de sa traduction française.

Gilles Dumay, directeur de la collection "Imaginaire" chez Albin Michel , révèle que cette édition limitée, annoncée pour le 28 février 2024, sera tirée à 4000 exemplaires et vendue au prix de 27,90 €. L'édition courante sera, elle, publiée à l'automne au prix de 24,90 €. L'auteur sera en Belgique et en France fin mars et début avril pour Trolls & Légendes, avant de faire une tournée en Bretagne (Brest, Rennes, Nantes).

Albin Michel vient également de dévoiler le visuel de couverture, avec une illustration de Didier Graffet.

