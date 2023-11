Percy Jackson, la bande annonce Disney+ !

Par Gillossen, le jeudi 16 novembre 2023 à 13:12:49

Après un teaser, nous voici devant une bande annonce en bonne et due forme.

Cette nouvelle adaptation des romans de Rick Riordan est attendue pour le 20 décembre sur la plateforme de Mickey. Il s'agit des aventures d’un demi-dieu moderne de 12 ans, Percy Jackson, qui vient tout juste d’accepter ses nouveaux pouvoirs surnaturels lorsque le puissant Zeus l’accuse d’avoir volé son Éclair. Percy va devoir le chercher dans tous les États-Unis afin de rétablir l’ordre dans l’Olympe.

En lui souhaitant un autre sort que Willow un an plus tôt ?