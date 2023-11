Netflix annule Shadow and Bone

Par Gillossen, le jeudi 16 novembre 2023 à 03:45:42

Grisha sur le petit écran, c'est terminé !

Il n'y aura pas de saison 3 pour l'adaptation des romans de Leigh Bardugo. La faute aux coûts de production après une saison 2 qui a fait nettement moins parler que la première, sans compter les grèves à Hollywood ces derniers mois qui ont bousculé bien des plannings.

L'autrice a d'ailleurs réagi à cette annonce tombée il y a quelques heures, disant avoir le cœur brisé et avoir été profondément déçue d'apprendre qu'il n'y aurait pas de saison 3 pour Shadow and Bone, ni de spin-off pour Six of Crows. Mais j'essaie aussi de garder une réelle gratitude. La plupart des auteurs n'ont jamais l'occasion de voir leur travail adapté. Beaucoup de ceux qui le font finissent par regretter l'expérience. Je suis l'une des rares à pouvoir regarder une adaptation avec fierté et une immense joie. Je suis très reconnaissante à nos auteurs, à notre équipe et à notre casting extraordinaire, qui ne sont pas seulement extrêmement talentueux, mais qui sont aussi des gens vraiment bien. Je tiens surtout à exprimer ma gratitude aux personnes qui lisent ce livre, qu'elles l'aient lu en premier ou qu'elles l'aient découvert par le biais de la série. Le Grishaverse est un meilleur endroit grâce à vous et je suis très reconnaissante pour chaque tweet, post, commentaire, critique, œuvre d'art, fic, tatouage et cosplay qui ont aidé à rendre tout cela possible. Nous sommes des amateurs de littérature et cela signifie que nous ne cessons jamais d'imaginer que la magie peut devenir réalité. Vous en êtes la preuve. Maintenant, je vais aller pleurer, puis peut-être boire un verre, et voir où l'histoire nous emmène ensuite.

