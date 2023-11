Suite du week-end geek de Netflix

Par Glaurung, le dimanche 12 novembre 2023 à 22:10:59

En plus des annonces que nous vous avons déjà relayées concernant Avatar et The Witcher, une pluie de vidéos a été mise en ligne par Netflix pour d'autres projets.

Ci-dessous, vous retrouverez ces éléments concernant la fantasy : dans l'ordre, l'adaptation du manga Yū Yū Hakusho, un behind the scene pour la série à venir sur le jeu vidéo Devil May Cry, le teaser de la série Masters of the Universe: Revolution et un teaser pour le jeu vidéo mobile ARPG The Dragon Prince: Xadia.



