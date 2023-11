Geralt de Riv revient en version animée

Par Gillossen, le samedi 11 novembre 2023 à 06:01:18

Netflix a annoncé hier soir The Witcher: Sirens of the Deep, pour la fin 2024.

Evidemment serait-on tenté de dire, il ne faudra pas compter sur Henry Cavill pour assurer la voix du personnage. Mais ce n'est pas non Liam Hemsworth qui reprendra le flambeau. Il faudra s'en remettre à Doug Cockle, le doubleur de Geralt de Riv dans les jeux de CD Projekt en version anglaise.

The Witcher : Sirens of the Deep adaptera la nouvelle de Witcher "A Little Sacrifice", dans laquelle Geralt et Jaskier parlent à une sirène au nom d'un prince amoureux. L'histoire implique également Essi Daven, la barde rivale de Dandelion, qui sera interprétée par Christina Wren (Man of Steel). Le tout sera animé par Studio Mir, le studio d'animation à l'origine d'Avatar : Legends of Korra.