Plus de 700 000 entrées pour Le garçon et le héron

Par Ivy, le jeudi 9 novembre 2023 à 19:18:28

Après un démarrage record en France, le dernier film du réalisateur Hayao Miyazaki continue sur sa lancée.

Avec plus de 700 000 entrées enregistrées lors de sa première semaine d'exploitation, Le garçon et le héron se place en tête du box-office devant 3 jours max, La Pat patrouille et Trolls 3. Il a également fait la moitié du chemin qui le sépare du record d'entrées pour un film Ghibli en France : 1,4 millions pour Le Voyage de Chihiro en 2002.

Au Japon, le film d'animation a accumulé à ce jour des recettes de plus de 50 millions d'euros.

Discuter de Le garçon et le héron sur le forum

Source