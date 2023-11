Démarrage record pour Le garçon et le héron

Par Glaurung, le vendredi 3 novembre 2023 à 21:29:21

Le nouveau dernier film de Hayao Miyazaki réalise un très bon démarrage avec plus de 222.000 entrées dans toute la France.

il s’agit du 8ᵉ meilleur démarrage de l’année et du meilleur lancement de la longue carrière du cinéaste dans l'Hexagone. Une performance qui est au diapason du démarrage international du long métrage : au Japon, le film d'animation a engrangé 1,83 milliard de yens (plus de 12 millions d’euros) durant son premier week-end d’exploitation cet été, record absolu pour un film des studios Ghibli, et ce sans aucune promotion.

Les 1,4 millions de billets vendus en 2001 pour Le Voyage de Chihiro, record de Miyazaki en France à ce jour, sont sans doute dans le viseur.

Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s’installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l’aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l'entoure et percer les mystères de la vie.

