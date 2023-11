Avatar : le dernier maître de l’air, première bande annonce !

Par Gillossen, le vendredi 10 novembre 2023 à 06:08:43

Pour un One Piece plutôt réussie, combien d'adaptations ratées ?

Il va falloir attendre encore un peu pour le savoir dans le cas d'Avatar : le dernier maître de l'air, mais voici une première bande annonce, dévoilée cette nuit par Netflix.

Autrefois, quand l'Avatar qui maîtrisait les quatre éléments assurait la paix entre les nations du monde, elles vivaient en harmonie. Mais tout a changé lorsque la nation du feu a attaqué et anéanti les nomades de l'air, marquant la première phase de conquête du monde par les maîtres du feu. La série suit un jeune nomade de l'air prénommé Aang, qui se réveille dans un monde ravagé par la guerre. Avec ses nouveaux amis Sokka et Katara, il se lance dans une épopée pleine de rebondissements pour prendre la place qui lui revient en tant que prochain Avatar.

Cette adaptation en prise de vues réelles de la série originale primée de Nickelodeon, arrivera en 2024 sur Netflix.