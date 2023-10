Un réalisateur pour la Tour Blanche

Par Glaurung, le jeudi 19 octobre 2023 à 22:14:57

Et c'est Jay Oliva, habitué des films d'animation pour Warner Bros. Animation et DC Entertainment, qui s'y collera.

The White Tower sera un film d'animation basé sur La Roue du Temps de Robert Jordan. Les évènements de ce projet young adult se passent avant les ceux des 14 romans de la saga. Nous y suivrons une jeune fille dotée d'un don spécial. Le film sera produit chez les Québécois de Squeeze Animation Studios. Jay Oliva est très motivé par ce projet et explique que c'est la lecture de La Roue du Temps qui lui a donné envie de devenir réalisateur.

Le projet devrait démarrer début 2024.

Discuter des adaptations de La Roue du Temps sur le forum

Source