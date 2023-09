Le Seuil s’ouvre à la fantasy… et la romance

Par Gillossen, le mardi 19 septembre 2023 à 15:07:12

Les éditions du Seuil ont dévoilé aujourd'hui la création d'un nouveau label afin d'éditer des romans qui n'ont pas voix au chapitre pour le moment chez eux, comme la romance ou la science-fiction.

Il faut dire que Le Seuil possède une image d'éditeur exigeant , qui passe à côté de certains phénomènes de librairie plus populaires. Dans un message à ses collaborateurs consulté par l'AFP, son président Hugues Jallon a annoncé la création d'un «espace dédié aux littératures de genre grand public». Il «permettra aux éditions du Seuil de compléter leur offre éditoriale et de se développer dans des domaines qui représentent aujourd'hui une part conséquente du marché». Il a cité une multitude de genres à même de rentrer dans ces collections : «thriller, policier, espionnage, fantasy, fantastique, SF, romance, saga historique, etc.».

Ce label publiera à terme une quinzaine de titres par an. Les premiers livres sont prévus au second semestre de l'année prochaine. La direction de ce nouveau support a été confiée à Glenn Tavennec, éditeur qui quitte un concurrent, les éditions Robert Laffont, un éditeur qui dirigeait la collection R'.

Discuter du Seuil sur le forum

Source