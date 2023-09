Le comics Fables dans le domaine public… ou pas ?

Par Glaurung, le samedi 16 septembre 2023 à 08:14:27

Bill Willingham, créateur de Fables et de ses spin-offs, vient de déclarer mettre dans le domaine public la propriété intellectuelle de Fables.

Le scénariste américain a déclaré que ce qui était à un moment totalement la propriété de Bill Willingham est maintenant détenu par tous, pour toujours et expliqué qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. Il donne comme raison à cela les difficultés rencontrées avec son éditeur DC Comics : selon lui, il travaillait au début avec des personnes intègres, mais au fur et à mesure des départs et licenciements, il s'est retrouvé au bout de plusieurs années confronté à des interlocuteurs interprétant chaque facette du contrat au seul bénéfice de DC. Après avoir appris qu'il ne pourrait pas poursuivre l'éditeur, Willingham a donc décidé de mettre Fables dans le domaine public.

Evidemment, DC a de son côté réagi le lendemain en affirmant qu'ils sont encore bien détenteurs de Fables, ses scénarios, personnages et autres éléments, et qu'ils se réservent la possibilité d'enclencher toute action nécessaire ou appropriée pour protéger leur propriété intellectuelle.



Discuter de Fables sur le forum

Source