Posez vos questions à C. Duvivier et G. Chamanadjian !

Par Gillossen, le jeudi 14 septembre 2023 à 06:47:32

À l'occasion de la sortie prochaine de L'Armée fantoche, point final du cycle de La Tour de Garde, Aux Forges de Vulcain et Elbakin.net vous proposent d'interroger le duo Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian !

Et il vous répondront prochainement en vidéo, en exclusivité dans nos colonnes. Attention, cette interview sera à durée limitée, nous ne pourrons donc pas poser toutes vos questions ; les premiers à réagir seront les premiers servis. Si une questions vous démange, alors, n'attendez plus : adressez-nous votre interrogation brûlante à cette adresse gillossenAROBASEelbakin.pointnet (ou pourquoi pas directement sur votre forum si vous préférez).

Vous avez jusqu'au 21 septembre pour nous envoyer votre question !

Discuter de La Tour de Garde sur le forum