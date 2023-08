La Reine des Neiges se poursuit… en podcast

Par Ivy, le mardi 22 août 2023 à 21:00:40

Déclinée sous la forme d'innombrables produits dérivés, la franchise Disney , qui fête ses 10 ans cette année, aura droit à son propre podcast pour les enfants.

La série audio fera suite aux événements de La Reine des Neiges 2. On y retrouvera Anna, Elsa et leurs amis, mais aussi de nouveaux personnages. Dans cette histoire inédite, les deux sœurs s'allieront à la reine d'un royaume voisin pour résoudre un mystère dans la Forêt enchantée.

Disney Frozen Podcast : Forces of Nature comptera 12 épisodes disponibles à partir du mois d'octobre en VO.

Discuter de La Reine des Neiges sur le forum

Source