De bons présages : la BD

Par Ivy, le mardi 22 août 2023 à 19:04:10

Après une adaptation pour la télévision, le roman coécrit par Terry Pratchett et Neil Gaiman s'apprête à faire un retour sur papier grâce à une campagne Kickstarter toujours en cours.

Le Terry Pratchett Estate et Neil Gaiman se sont associés à l’illustratrice Colleen Doran pour proposer ce roman graphique d'environ 186 pages. Lauréate de nombreux prix, Colleen Doran a collaboré avec Neil Gaiman à plusieurs reprises, notamment sur The Sandman. En plus du livre lui-même, la campagne de financement participatif permet d'obtenir de nombreuses contreparties, y compris, pour les plus fortunés, un caméo dans la BD et un exemplaire ultra collector du roman originel.

Il reste 9 jours avant la fin de la campagne, qui a explosé son objectif initial pour devenir le projet BD le plus fructueux en 24 heures, ainsi que le plus soutenu sur la plateforme.

Discuter de De bons présages sur le forum

Source