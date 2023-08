Par Glaurung, le lundi 21 août 2023 à 21:34:08

À une dizaine de jours de son lancement, la version live-action adaptant le manga de Eiichirō Oda s'offre une vidéo "Behind the scenes" de 4 petites minutes.

Vous pouvez visualiser ci-dessous ce nouveau document diffusé par Netflix. Il mélange extraits du film et apparitions des acteurs et de membres de l'équipe, le tout laissant bien sûr la part du lion à Luffy et son interprète Iñaki Godoy.

La série sera disponible en streaming à partir du 31 août.

