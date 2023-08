Game of Thrones : les regrets de Varys

Par Ivy, le vendredi 4 août 2023 à 16:15:37

Lors d'une interview, l'acteur Conleth Hill est revenu sur son personnage et les dernières saisons de Game of Thrones.

Selon lui, si les fans ont été déçus par les deux dernières saisons, c'est que les showrunners et la chaîne HBO n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Ces désaccords auraient conduit à des développements confus de l'intrigue. Concernant son personnage, Conleth Hill confie que jusqu'aux deux dernières saisons, je n'avais rien à redire. Je me suis juste senti frustré par les saisons finales, parce que Varys n'était plus le personnage omniscient qu'il avait été. Je crois que les scénaristes avaient une certaine idée pour la fin et que le studio HBO en avait une autre. J'ai eu le sentiment que la dernière saison était un peu expéditive. J'étais inconsolable, mais maintenant je m'en suis remis. Même si l'acteur britannique a trouvé que la fin de son personnage était conforme à ses idéaux, il a tout de même un grand regret : que Lord Varys n'ait jamais eu une dernière scène avec Littlefinger, son ennemi juré. Il conclut : Dans l'ensemble, cela a été incroyablement positif et remarquable, mais je suppose que les deux dernières saisons ne sont pas mes favorites.

Un avis qui fait sans doute écho à celui de nombreux fans !

