Castlevania : Nocturne, la bande annonce !

Par Ivy, le jeudi 27 juillet 2023 à 18:21:41

La série dérivée de Castlevania se dévoile enfin en images.

Et grâce à ce trailer, on découvre quelques éléments de l'intrigue centrée sur le personnage de Richter Belmont, descendant de Trevor Belmont et Sypha Belnades, avec pour décor la Révolution française. Bien entendu, les vampires et autres créatures nocturnes sont aussi de la partie...

La première saison de Castlevania : Nocturne sera disponible à partir du 28 septembre sur Netflix .

Discuter de Castlevania : Nocturne sur le forum