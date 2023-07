Les vainqueurs du prix Locus 2023

Le week-end passé a notamment permis de connaître les gagnants dans les 16 catégories du prestigieux prix pour 2023.

Concernant la fantasy précisément, le Locus Awards Weekend a permis de désigner comme titulaire du prix du meilleur roman R.F. Kuang pour Babel, publié chez Harper Voyager.

Vous trouverez ci-dessous la liste des vainqueurs. Les nommés dans chaque catégorie peuvent être retrouvés sur le site Locus.

The Mountain in the Sea, Ray Nayler (MCD; Weidenfeld & Nicolson)

If You Find Yourself Speaking to God, Address God with the Informal You, John Chu (Uncanny 7-8/22)