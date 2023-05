De bons présages saison 2 en juillet !

Par Ivy, le mercredi 10 mai 2023 à 20:04:15

Après une première saison diffusée en 2019 et un renouvellement surprise annoncé en 2021, la suite de la série se faisait attendre.

Bonne nouvelle, elle arrive bientôt : Amazon a annoncé que les six épisodes de la saison 2 seraient disponibles le 28 juillet sur sa plateforme de streaming Prime Video . Selon son descriptif, cette nouvelle saison explorera des intrigues qui vont au-delà du matériel original pour mettre en avant l'étrange amitié entre Aziraphale (Michael Sheen), un ange capricieux et marchand de livres rares, et le démon Rampa (David Tennant), qui vit à cent à l'heure. Ayant vécu sur Terre depuis le Commencement, et une fois l'Apocalypse évitée, Aziraphale et Rampa reprennent leur vie tranquille parmi les mortels dans le quartier londonien de Soho lorsqu'un messager inattendu leur présente un mystère surprenant.

Neil Gaiman, co-auteur du livre De bons présages avec Terry Pratchett, reste impliqué en tant que coproducteur, co-showrunner et co-auteur de ces nouveaux épisodes aux côtés de Douglas Mackinnon (à la production) et John Finnemore (à l'écriture).

