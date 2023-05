Le nouveau forum d’Elbakin.net vous attend !

Par Gillossen, le mercredi 3 mai 2023 à 07:39:56

En ligne depuis deux semaines maintenant, avec toute une série d'ajustements menée au fil des jours, la nouvelle plateforme d'échanges du site est désormais bien en place.

Venez donc par exemple profiter d'une navigation (enfin) adaptée aux téléphones mobiles, d'un thème sombre pour soulager vos petits yeux, et de façon générale d'une interface bien plus moderne, et, nous l'espérons, accueillante. Mais nous n'avons pas tout bouleversé pour autant ! Pour le reste, rien n'a changé : sur le forum d'Elbakin.net, vous pouvez discuter de l'actualité de la fantasy sous toutes ses formes et de quelques autres sujets, bien sûr. Toutes les opinions sont les bienvenues, dans le respect des règles de courtoisie élémentaires, comme il se doit !

Au sein de l'équipe, nous espérons tous que ce nouveau forum ne soit que la première étape vers une véritable nouvelle version du site, mais en attendant, n'hésitez pas à venir nous retrouver ! Et si vous avez des remarques à nous faire remonter, nous avons même lancé un sujet dédié. Enfin et surtout, nous remercions vivement toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la mise en place de ce nouvel espace et n'ont pas ménagé leur temps et leur peine !

Découvrez le nouveau forum d'Elbakin.net