Percy Jackson revient en librairie !

Par Ivy, le mercredi 19 octobre 2022 à 19:11:25

C'est confirmé par l'auteur lui-même !

Sur Twitter , Rick Riordan annonce la parution l'année prochaine de Percy Jackson & the Olympians : The Chalice of the Gods, plus de dix ans après le dernier volume de la série. Dans cette suite, on retrouvera le trio introduit dans Le Voleur de foudre, avec un Percy Jackson qui tente d'entrer à l'université :

Après avoir sauvé le monde à plusieurs reprises, Percy Jackson espère vivre une dernière année de lycée normale. Hélas, les dieux n'en ont pas tout à fait fini avec lui. Percy devra accomplir une nouvelle quête afin d'obtenir de la part du Mont Olympe la lettre de recommandation nécessaire à son inscription à l'Université de New Rome.



Rendez-vous le 26 septembre 2023 pour découvrir cette nouvelle aventure en VO.

