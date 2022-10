Un aperçu de la saison 2 de la Roue du Temps !

Par Gillossen, le lundi 10 octobre 2022 à 06:03:12

Si on associe Comic Con à San Diego, sa version new-yorkaise prend de plus en plus d'importance elle aussi.

La preuve encore aujourd'hui avec la diffusion à son occasion d'un récap de la saison 1 de La Roue du Temps version Amazon Prime, et surtout, d'un aperçu de la saison 2, à partir de la 23e seconde pour se montrer tout à fait précis.

Cette deuxième saison de l'adaptation du cycle de Robert Jordan n'a pas encore de date de mise en ligne, si ce n'est 2023.

