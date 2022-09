Concours Elbakin.net : Léopard noir, loup rouge !

Par Gillossen, le mercredi 28 septembre 2022 à 10:00:00

C'est à nos yeux la grande sensation de l'année en fantasy épique.

Enfin traduit en français, Léopard noir, loup rouge de Marlon James débarque justement cette semaine en librairie, chez Albin Michel. Et c'est en partenariat avec l'éditeur que nous avons le vif plaisir aujourd'hui de vous proposer ce concours, avec non seulement dix exemplaires à gagner... mais dix exemplaires dédicacés par l'auteur en personne, à l'occasion de son prochain passage en France, début octobre !

Si vous voulez tenter votre chance, rien de plus simple, il suffit de répondre aux trois questions posées dans ce formulaire. Le concours se terminera le 5 octobre 2022 à 23h00.