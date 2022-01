Skandar et le vol de la licorne, priorité d’Hachette Romans

Par Ivy, le lundi 24 janvier 2022 à 23:45:10

Le premier roman d'Annabel F. Steadman, juriste de formation, se présente comme l'événement littéraire jeunesse de 2022.

Alors que la jeune autrice britannique de 28 ans n'avait jamais publié, son roman Skandar et le vol de la licorne a été acquis en 2020 par le prestigieux éditeur Simon & Shuster , tandis que Sony Pictures déboursait une avance à sept chiffres pour les droits d'adaptation cinéma. L'histoire se déroule dans un monde fantastique où vivent des licornes sanguinaires que seuls quelques élus peuvent chevaucher. Le premier tome de la saga, qui en comptera cinq, paraîtra simultanément le 4 mai dans 31 pays, avec un premier tirage de 60 000 exemplaires chez Hachette Romans pour la France. L'éditeur, conquis par l'originalité du texte, va accompagner la sortie par une importante communication en librairie et sur les réseaux sociaux.

Une édition limitée cartonnée est déjà annoncée pour octobre 2022 et la sortie du deuxième tome est prévue pour le printemps 2023.

Discuter de Skandar et le vol de la licorne sur le forum

Source