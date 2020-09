Le voleur de licorne fait sauter la banque

Par Glaurung, le mardi 15 septembre 2020 à 13:01:11

Vous n'avez probablement jamais entendu parler d'Annabel Steadman, et pourtant sa première série atteint des records bien avant sa sortie.

Suite à une vente aux enchères, les éditions Simon & Schuster Children’s UK et Simon & Schuster US ont signé un contrat à sept chiffres pour trois romans d'une série à destination des 8-12 ans dont le premier tome sera intitulé Skandar And The Unicorn Thief. Sans doute afin de faire bonne figure, Sony Pictures a de son côté signé un contrat avec le même nombre de chiffres pour les droits d'adaptation du roman en film. Une performance record pour une autrice de 28 ans, qui a été récompensée pour son écriture par l'Université de Cambridge, et avait travaillé comme juriste avant de se consacrer à l'écriture.

Il ne faudra pas vous montrer impatients, la sortie de Skandar And The Unicorn Thief étant prévue pour le printemps 2022.

Discuter de Skandar And The Unicorn Thief sur le forum

Source