Par Ivy, le jeudi 13 janvier 2022 à 19:05:56

L'adaptation du roman De sang et de rage (Children of Blood and Bone en VO) se fera finalement sans Lucasfilm .

Remis en jeu, les droits du livre young adult de Tomi Adeyemi ont été remportés par Paramount Pictures face à des concurrents aussi sérieux que Netflix , Universal ou Amazon . C'est l'autrice elle-même qui rédigera le scénario et coproduira le film avec Wyck Godfrey et Marty Bowen de Temple Hill Entertainment (Twilight, Maze Runner) et Karen Rosenfelt de Sunswept Entertainment (Percy Jackson). De sang et de rage s'inspire des légendes d'Afrique de l'Ouest et se déroule dans le royaume imaginaire d'Orïsha. L'histoire tourne autour de Zélie, une orpheline qui se bat contre le roi qui a asservi son peuple, les Majis, et a fait disparaître la magie qu'ils utilisaient. Une suite est parue en 2019 et un troisième volume est prévu pour 2023, selon la rumeur.

On ne sait pas pour quelle raison Lucasfilm s'est retiré du projet, ni pour quand est prévue l'adaptation.

