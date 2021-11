The Witcher saison 2 : le plein de photos !

Par Ivy, le vendredi 19 novembre 2021 à 19:23:01

La saison 2 de The Witcher arrivera dans un mois et Netflix a déjà diffusé une kyrielle de vidéos, que vous pouvez retrouver notamment ici et là.

Cette fois, c'est au tour des photos de débarquer en nombre, comme vous pourrez le constatez ci-dessous. Elles représentent surtout Geralt de Riv et Ciri, qui jouera un rôle prépondérant dans cette nouvelle saison disponible à partir du 17 décembre sur la plateforme de streaming.

Pour rappel, la série est d'ores et déjà renouvelée pour une troisième saison.

