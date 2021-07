The Witcher revient le 17 décembre sur Netflix… et sur consoles et PC

Par Gillossen, le vendredi 9 juillet 2021 à 23:21:25

La WitcherCon a débuté hier et tenu toutes ses promesses.

Outre des discussions sympathiques pour les fans en présence de plusieurs acteurs de la série ou de membres du studio CD Projekt RED, on attendait des annonces, et des images, qui n'ont pas manqué. Concernant The Witcher 3, une nouvelle version arrivera sur les dernières génération de Playstation et Xbox (ainsi que sur PC), avec non seulement une mise à jour graphique mais du contenu... inspiré de la série TV !

Concernant celle-ci, Henry Cavill et les autres reviendront donc le 17 décembre pour une saison 2 sur Netflix et vous pouvez découvrir maintenant la mise en image des titres des épisodes mais surtout un premier véritable teaser. Quant à la préquelle anime, Nightmare of the Wolf, ce sera dès le 23 août ! Ci-dessous, toutes les vidéos relevant de ces annonces, ainsi que le stream complet en replay.

