Les Chroniques de Spiderwick de retour sur Disney+

Par Ivy, le vendredi 12 novembre 2021 à 17:17:40

La plateforme de streaming annonce qu'une série adaptant Les Chroniques de Spiderwick est en préparation.

Cette série littéraire pour la jeunesse, créée par Holly Black et Tony DiTerlizzi, avait déjà été déclinée sur le grand écran en 2008 avec Freddie Highmore et Mary-Louise Parker en tête d'affiche. Disney n'a pas donné de précisions sur son projet, si ce n'est qu'il s'agira d'une série en prises de vue réelles et qu'elle arrivera "bientôt" sur la plateforme.

La patience est donc de mise pour le moment !

Discuter des Chroniques de Spiderwick sur le forum

Source