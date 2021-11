Concours Elbakin.net : Johannes Cabal

Par Gillossen, le lundi 15 novembre 2021 à 11:00:00

A l'occasion de la réédition du roman de Jonathan L. Howard chez ActuSF...

Elbakin.net et la maison d'édition s'associent justemement pour vous permettre de remporter cinq exemplaires de ce livre ! Comme d'habitude, rien de plus simple pour participer : il vous suffit de répondre à trois questions via notre questionnaire. Le concours est ouvert du lundi 15 novembre 2021 11h au dimanche 21, à 23h, aux résidents de la France métropolitaine.

Bonne chance à toutes et tous !