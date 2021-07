Concours Elbakin.net : Le Mystère du tramway hanté !

Par Gillossen, le dimanche 4 juillet 2021 à 08:19:07

Les éditions L'Atalante et Elbakin.net mettent en jeu 5 exemplaires de la novella de P. Djèlí Clark !

Pour participer, rien de plus simple, il vous suffit de répondre à trois petites questions, via ce formulaire. Le concours est ouvert du 5 juillet 2021 11h au dimanche 11 juillet, 23h. Le concours est ouvert aux résidents de France métropolitaine.

Bonne chance à toutes et tous !