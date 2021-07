Une saison 2 pour… Good Omens

Par Gillossen, le mardi 29 juin 2021 à 14:00:29

Et oui, l'adaptation de De bons présages est finalement renouvelée.

Amazon a ainsi commandé six nouveaux épisodes, avec un tournage qui débutera plus tard dans l'année en Ecosse. Cette seconde saison "débordera" du roman de Neil Gaiman et Terry Pratchett. Au passage, on prend les mêmes et on recommence devant et derrière les caméras, à commencer par Neil Gaiman, évidemment. Cela fait trente et un ans que Good Omens a été publié, ce qui signifie que cela fait trente-deux ans que Terry Pratchett et moi-même sommes allongés dans nos lits respectifs dans une chambre d'hôtel de Seattle, lors d'une World Fantasy Convention, en train de préparer la suite. J'ai pu utiliser des morceaux de cette suite dans De bons présages - c'est de là que viennent nos anges. Terry n'est plus là, mais quand il était là, nous avions parlé de ce que nous voulions faire avec la suite de l'histoire. Et maintenant, grâce à BBC Studios et Amazon, je peux concrétiser tout cela.

Et tout commencera à Soho avec un ange qui a visiblement perdu la mémoire et croisera donc la route d'Aziraphale et Crowley...

