Une préquelle pour Supernatural

Par Ivy, le samedi 26 juin 2021 à 10:57:27

La série Supernatural s'est arrêtée l'an dernier après 15 saisons à l'écran, battant le record de longévité pour une série de fantasy aux États-Unis. Et elle pourrait bien revenir sous la forme d'une préquelle.

En effet, une série centrée sur les parents de Dean et Sam Winchester est en cours de développement chez CW . Baptisée The Winchesters, elle racontera l'histoire d'amour épique entre John et Mary, racontée par leur fils Dean. Celui-ci sera toujours interprété par Jensen Ackles, qui coproduit la préquelle avec son épouse Daneel. Lorsqu'ils ont créé leur société de production, les Ackles savaient déjà que c'était la première histoire qu'il voulaient raconter : J'ai toujours pensé que mon personnage, Dean, aurait voulu en savoir plus sur la relation entre ses parents et l'origine de celle-ci. Donc j'aime beaucoup l'idée que ce soit lui qui nous emmène dans cette aventure , explique Jensen Ackles.

Le hic, c'est que Jared Padalecki, qui jouait le rôle de Sam, n'avait pas été mis au courant, comme il l'a fait savoir sans détour sur Twitter : Mec. Content pour toi. J'aurais aimé l'apprendre autrement que par Twitter. J'ai hâte de regarder, mais je suis déçu que Sam Winchester n'ait pas du tout été impliqué. Une conversation avec Jensen Ackles plus tard, les deux acteurs semblent toutefois avoir retrouvé leur bonne entente habituelle.

