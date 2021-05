Le créateur de Watchmen et V for Vendetta, qui s'est retiré du monde des comics en 2018, vient de signer un contrat avec l'éditeur britannique Bloomsbury .

L'accord porte sur une série de cinq romans de fantasy épique, intitulée Long London. Comme son nom l'indique, l'histoire créée par Alan Moore se déroulera dans une version fictionnelle de la capitale britannique :

La série Long London parle d'une "ville de l'ombre, parfois accessible, qui se trouve au-delà du temps". C'est un monde de meurtre, de magie et de folie extrêmement inventif, atmosphérique, mythique. Il s'agit d'une pentalogie qui balaie le 20 e siècle, à commencer par le Londres bombardé et défait de 1949, et qui suit les populations d'écrivains, de criminels, d'artistes et de magiciens à travers la ville familière, une version de Londres qui se trouve juste au-delà de notre connaissance.