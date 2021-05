L’actualité fantasy en bref - 24 avril 2021

Par Ivy, le samedi 24 avril 2021 à 13:33:20

L'actualité fantasy étant riche, c'est un second zapping qu'on vous propose cette semaine !

Et le programme est varié, puisqu'on y retrouve aussi bien du jeu vidéo que des films, un manga ou une série, à découvrir dès maintenant ou dans un avenir plus ou moins proche.

Hiro Mashima, le mangaka à l'origine de la série Fairy Tail, collabore avec Square Enix sur un RPG pour téléphones mobiles intitulé Gate of Nightmares. Il s'est occupé de l'aspect visuel du jeu, tandis que le scénario a été écrit pas Jin Fujisawa (Dragon Quest). Une bande-annonce en japonais, à découvrir ci-dessous, donne un petit aperçu du jeu, dont la date de sortie est inconnue.

La jeune actrice Chloe Coleman (ci-contre), déjà annoncée dans Avatar 2, rejoint le casting de l'adaptation de Donjons & Dragons par Jonathan Goldstein et John Francis Daley. Elle jouera aux côtés de Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Regé-Jean Page, Hugh Grant et Sophia Lillis. Son rôle est inconnu, tout comme le scénario du film.

Son rôle dans le prochain Thor ne sera pas resté secret très longtemps : Russell Crowe a révélé a une radio australienne qu'il incarnera... Zeus, le roi de l'Olympe. Rien que ça !

L'éditeur de manga et manhwa Meian annonce l'arrivée d'une nouvelle licence dans son catalogue. Le premier tome de The Most Notorious "Talker" sera disponible dès fin mai en français. Le tome 2 paraîtra au mois d'août 2021. Adapté d'un light novel, le manga compte à ce jour deux tomes en VO japonaise.

La série Shadow and Bone : la saga Grisha est disponible depuis le 23 avril sur Netflix . Dans une vidéo mise en ligne par la plateforme de streaming, ses créateurs reviennent sur la naissance de la série et les bases de l'univers créé par Leigh Bardugo, également scénariste et productrice de la série.

