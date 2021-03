Grisha : première bande-annonce complète !

L'adaptation de la saga de Leigh Bardugo arrive le 23 avril sur Netflix.

Et seul un miracle pourrait venir à bout du puissant Shadow Fold... enfin, ça, c'est ce que nous vend l'accroche ! Pour rappel, Grisha avait remporté le prix Elbakin.net 2013 du meilleur roman Jeunesse traduit.



Alina a été recrutée par l’Armée pour accompagner les Grisha, de puissants magiciens qui luttent contre le brouillard maléfique qui déchire le pays. Quand son ami d’enfance frôle la mort lors de ce raid, Alina doit affronter ses peurs et sa destinée… Le monde des Grisha est dangereux et les pièges nombreux. A qui Alina pourra-t-elle accorder sa confiance, alors que la seule personne sur laquelle elle pouvait compter n’est plus en mesure de l’aider ?