Tessa Thompson produira Qui a peur de la mort ?

Par Gillossen, le jeudi 25 février 2021 à 12:31:27

L'actrice vient de créer sa maison de production et de nouer un partenariat avec HBO / HBO Max .

Aïda Mashaka Croal, scénariste notamment sur les séries Marvel Jessica Jones et Luke Cage, sera quant à elle la showrunner de la série ainsi que productrice exécutive elle aussi.

L'adaptation du roman de Nnedi Okorafor est donc bien toujours prévue sur HBO , même s'il n'y a encore aucune date précise d'avancée et que les choses avancent, justement, plutôt lentement depuis 2017 et l'arrivée de George R.R. Martin sur le projet, également en tant que producteur.

Discuter de Qui a peur de la mort sur le forum

Source